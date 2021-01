Es ist vollbracht! Am Mittwoch, dem 21. Januar 2021 endete um 11.49 Uhr Ortszeit am Washingtoner Kapitol die vierjährige Amtszeit von Donald Trump. Der hat mittlerweile gute Chancen, als schlechtester Präsident in die US-amerikanische Geschichte einzugehen. So gesehen war sein Fehlen bei der feierlichen Inauguration von Amtsnachfolger Joe Biden im illustren Kreis der Ehemaligen - außer dem hochbetagten Jimmy Carter nahmen die übrigen noch lebenden Ex-Präsidenten an der Vereidigung teil - eine eher angenehme Begleiterscheinung. Apropos Begleitung: viele Freunde blieben Donald Trump derzeit nicht mehr, auf seinem letzten Weg vom Weißen Haus ins Exil - pardon, in den Ruhestand - wie auch Jim Acosta, Trumps Fake-News-Media-Lieblingsgegner, in seinem ebenfalls am Mittwoch bei CNN erschienenen Artikel bemerkte. In Feierlaune waren dagegen die Märkte, denn die schenkten dem neuen Amtsinhaber erst einmal ein paar neue Allzeithochs. Die Euphorie war sogar so groß, dass auch hierzulande die Korken knallten: ...

