Im letzten Monat hat sich das Pfund Sterling aufgrund einer Kombination aus positiver Risikodynamik, globalen Reflationsimpulsen und der Vermeidung eines No-Deal-Brexit an die Spitze der Performance-Tabelle bewegt. Ein schwieriges erstes Quartal des Jahres könnte die Bank of England (BoE) jedoch unter Druck setzen, eine Zinssenkung in Betracht zu ziehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...