Die türkische Lira (TRY) dürfte in naher Zukunft eine weitere Rallye erleben, sagten die Analysten von Goldman unter der Leitung von Zach Pandl in einem Bericht an Kunden und fügten hinzu, dass das Ausmaß der Aufwertung der Währung begrenzt sein könne. Die Investmentbank sieht nun einen Anstieg der Lira auf 7 pro US-Dollar in drei Monaten, gegenüber ...

