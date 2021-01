Positive Vorgaben aus Fernost und auf eine festere Eröffnung an der Wall Street hindeutende US-Aktien-Futures sorgen laut Händlern für steigende Kurse.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Gewinnen in die neue Woche. Positive Vorgaben aus Fernost und auf eine festere Eröffnung an der Wall Street hindeutende US-Aktien-Futures sorgen laut Händlern für steigende Kurse. Ob die Gewinne noch ausgebaut werden können, werde sich aber zeigen. Denn die Corona-Krise habe die Märkte weiter im Griff. Viele Staaten haben das Pandemie-Regime...

