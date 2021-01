Die zusätzlichen Schulden werden in diesem Jahr nicht zu deutlich höheren US-Zinsen führen. Auf Dauer funktioniert das System mit der stetigen Ausweitung der Schulden aber nicht.St. Gallen - Präsident Biden hat im Wahlkampf und in den ersten Tagen seiner Amtszeit klar gesagt, wie er die US-Wirtschaft in den nächsten vier Jahren wieder auf Vordermann bringen will. Neben der Erhöhung des Mindestlohnes auf 15 US-Dollar pro Stunde will er über verschiedene Ausgabenprogramme viel Geld ausgeben. Bereits in den nächsten Tagen will er ein neues CoronaÜberbrückungsprogramm von 1'...

Den vollständigen Artikel lesen ...