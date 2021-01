FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.01.2021 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2872 (2735) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 398 (345) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 395 (362) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 289 (284) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 515 (430) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 84 (80) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 560 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES TI FLUIDS PRICE TARGET TO 280 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BREWIN DOLPHIN PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1850 (1670) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES EVRAZ TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 650 (510) PENCE - LIBERUM RAISES STHREE PRICE TARGET TO 475 (450) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1700 (1400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES HAYS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 180 (210) PENCE - UBS RAISES SAGE GROUP TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 630 (550) PENCE



