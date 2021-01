Das Unternehmen Versicherungskammer hat weitere 150 Millionen in einen Spezialfonds investiert, der einen ausgewogenen Mix aus Wind- und Solarparks n Deutschland, Frankreich, Österreich und Finnland enthält. Nun kommt noch das bislang größte Photovoltaik-Kraftwerk im Nachbarland dazu.Die Encavis Asset Management AG baut ihr Geschäft weiter aus. So habe der Encavis Infrastructure Fund III (EIF III) eine weitere Eigenkapital-Spritzen in Höhe von 150 Millionen Euro vom Konzern Versicherungskammer erhalten, teilte die Tochter des Hamburger Betreibers von Solar- und Windparks am Montag mit. Der von ...

