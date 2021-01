Im Jahr 2020 lieferten Wind- und Solaranlagen sowie Wasserkraft und Biomasse 38 Prozent des Stroms in den EU-Staaten. Das zeigt eine Analyse von Ember und Agora Energiewende. Zum ersten Mal übertraf 2020 die EU-Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien jene aus fossilen Brennstoffen, so die Studie von Agora mit dem britischen Thinktank Ember. Erneuerbare Energien hatten 2020 einen Anteil von 38 Prozent am europäischen Strommix. Fossile Energieträger kamen nur auf 37 Prozent. Deutschland hat den dritthöchsten ...

