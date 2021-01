Das Bundeswirtschaftsministerium fördert die Forschungsarbeiten mit 2,3 Millionen Euro. Naturstrom koordiniert das Projekt, an dem auch SMA, die Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und die TU Braunschweig beteiligt sind. Im Fokus stehen die Messtechnik, das Energiemanagement und Abrechnungsprozesse.Etwa 19 Millionen Mietwohnungen gibt es in Deutschland. Im Gegensatz zu Besitzern von Einfamilienhäusern ist es für die Bewohner schwierig an der Energiewende teilzuhaben. Dies will das neu gestartete Forschungsprojekt "Melani" nun ändern. Es soll untersucht werden, wie sich mehrere Wohnparteien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...