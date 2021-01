Lösungen adressieren die Herausforderungen des Impfstoffmanagements im grossen Massstab, indem sie logistische Hindernisse beseitigen, um den Impfprozess zu beschleunigen.Santa Clara/Zürich - ServiceNow, die Spezialistin für digitale Workflows, hilft Organisationen mit neuen Workflow-Lösungen dabei, Menschen schnell zu impfen. Diese Lösungen adressieren die Herausforderungen des Impfstoffmanagements im grossen Massstab, indem sie logistische Hindernisse beseitigen, um den Impfprozess zu beschleunigen. Das State of North Carolina Department of Health and Human...

