Die Analysten der UOB Group werfen einen Blick auf die Inflationsaussichten in Malaysia. Wichtige Zitate "Malaysia beendete das Jahr 2020 mit einer geringeren Deflation von 1,4% y/y im Dez. (vs -1,7% y/y im Nov.), was unserer Schätzung (-1,3%) und dem Bloomberg-Konsens (-1,3%) entsprach. Höhere Preise bei ausgewählten Grundnahrungsmitteln, alkoholischen ...

