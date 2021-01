Dank der markanten Steigerung im zweiten Halbjahr und eingeleiteten Sparmassnahmen hat der Hersteller von Kabelverabeitungsmaschinen seine Gewinnprognose für 2020 erhöht.Dierikon - Komax hat im Geschäftsjahr 2020 stark unter der Coronakrise und der Schwäche der Automobilindustrie gelitten. Gegen Ende Jahr zogen die Bestellungen aber wieder unerwartet stark an, was auch eine Rückkehr in die operative Gewinnzone ermöglichte. Der Umsatz ging im Geschäftsjahr 2020 um 22 Prozent auf rund 325 Millionen Franken zurück. Auch der Bestellungseingang blieb mit 345 Millionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...