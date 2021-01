Impfstoffentwickler Curevac plant Kapitalerhöhung Die Pandemie belastet Heidelberger Druck schwer, Gespräch mit Finanzchef (BÖZ) Linde erfreut mit Aktienrückkauf und Dividendenerhöhung Manz AG: Veräußerung der Anteile an der Talus Manufacturing Ltd. abgeschlossen Porsche will die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte in den nächsten Jahren beschleunigen (HB) q.beyond wächst 2020 deutlich und erreicht alle Ziele Axel-Springer-US-Onlinetochter Business Insider fährt 2020 Umsatzplus von 30% und schwarze Zahlen ein (WSJ) Keine Zulassung von AstraZeneca für Senioren (Bild Zeitung)Novartis hat 2020 Umsatz und Margen gesteigert und die nächste Welle von Medikamenten weiter vorangetriebenNovartis erwartet nach Gewinnplus 2021 geringeres ErgebniswachstumUBS übertrifft ...

