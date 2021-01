Dr. Jörg Zeuner (Union Investment): Neuer Treibstoff gesucht

22.01.2021 - Das Aktienjahr ist positiv gestartet: Die Kurse und auch die Gewinnschätzungen steigen.



Das ist ein gutes Zeichen für die jetzt einsetzende Berichtssaison der Unternehmen. Es deutet auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung trotz Corona hin. Denn es ist ungewöhnlich, dass die Gewinnschätzungen im ersten Quartal des Jahres steigen. Im historischen Schnitt fallen sie in den ersten drei Monaten sogar, weil Analysten nach dem Jahreswechsel eher vorsichtiger sind.

Dieses Mal ist es aber umgekehrt. Durch die Pandemie ist die Unsicherheit groß. Prognosen für den Geschäftsverlauf 2021 sind bisher spärlich gesät oder fallen vorsichtig aus. Somit besteht im Laufe des Jahres Überraschungspotenzial nach oben, sollten etwa Stimulusmaßnahmen gegen die Corona-Krise spürbare Effekte zeigen. Besonders im Finanzbereich und in zyklischen Branchen dürfte das stärkste Gewinnwachstum zu erwarten sein, wenn durch Massenimpfungen die Welt die Pandemie in den Griff bekommt sollte.

Was bedeutet das für die Anleger? Der Markt hat schon viel von der Gewinnsteigerung vorweggenommen. Selbst wenn nun Zahlen über den Erwartungen ausfallen, dürfte dies aktuell kaum noch zu weiteren Kurssprüngen führen. Will heißen: Die Berichte für das vierte und für das erste Quartal bringen nur wenig Schub nach oben; stützend wirkt aber das Niedrigzinsumfeld. Um weiterzulaufen, braucht die Rally neuen Treibstoff - etwa in Form von zuversichtlicheren Prognosen der Konzernlenker.

