Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sagte am Montag, dass die Ablehnung von Nationalismus und Protektionismus rund um Coronavirus-Impfstoffe sehr wichtig sei, wie Reuters berichtete. "Wir hoffen, dass wir das Angebot an Impfstoffen erhöhen können, um den weltweiten Zugang zu verbessern", fügte Hancock hinzu und merkte an, dass Upgrades von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...