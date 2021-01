Der Berliner Anbieter von Ladesäuleninfrastruktur soll nach Abschluss der Transaktion eine 100-prozentige Tochter des Ölkonzerns werden. Nach eigenen Angaben betreibt Ubitricity mittlerweile mehr als 2700 Ladepunkt allein in Großbritannien.Knapp zwei Jahre nach der Übernahme des Photovoltaik-Speicher-Unternehmens Sonnen greift Shell nach dem nächsten deutschen Unternehmen. So haben Shell und Ubitricity nun eine Kaufvereinbarung unterzeichnet. Die Übernahme des Berliner Anbieters von Ladeinfrastruktur stelle "einen weiteren Schritt in den Bemühungen von Shell dar, die Fahrer beim Umstieg auf kohlenstoffärmeren ...

