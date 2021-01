Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag in einem von Unternehmensergebnissen geprägten Handel zugelegt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag in einem von Unternehmensergebnissen geprägten Handel zugelegt. Die Avancen hielten sich am Ende aber in Grenzen, nachdem der Leitindex SMI für kurze Zeit über die Schwelle von 11'000 Punkten auf ein neues Jahreshoch geklettert war. Gefragt waren Technologie- und Finanzaktien, wobei die Papiere der Grossbank UBS von guten Ergebnissen im...

Den vollständigen Artikel lesen ...