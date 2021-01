Der führende multinationale Avocado-Spezialist Westfalia Fruit hat einen Vertrag unterzeichnet, der noch der behördlichen Genehmigung für Zusammenschlüsse unterliegt, um einen kontrollierenden Anteil an Hausladen Fruchthandel zu übernehmen, ein bekannter Fruchtlieferant in Familieneigentum mit Hauptsitz in München, Deutschland. Übernahme des Lieferanten...

Den vollständigen Artikel lesen ...