Wiesbaden - Die Menge des entsorgten Klärschlamms aus kommunalen Kläranlagen in Deutschland ist im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr mit 1,74 Millionen Tonnen Trockenmasse fast gleichgeblieben. Sie lag um 0,4 Prozent unter dem Wert von 2018, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Ebenso wie im Vorjahr wurden 74 Prozent des entsorgten Klärschlamms verbrannt (1,29 Millionen Tonnen). In der Landwirtschaft, beim Landschaftsbau oder in sonstiger stofflicher Verwertung wurden rund 25 Prozent der kommunalen Klärschlammmenge eingesetzt (0,43 Millionen Tonnen). Sonstige direkte Entsorgungswege wurden selten genutzt. Im Jahr 2019 wurde auf diese Art wie schon in den Vorjahren weniger als ein Prozent der Klärschlammmenge entsorgt.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de