Im Vergleich zu großen Unternehmen schneiden Mittelständler gut ab: Frauen haben es dort oft einfacher, in die Chefetage zu kommen. Doch auch im KMU-Vergleich gibt es Unterschiede: Unternehmensgröße und Tätigkeitsbereich spielen eine große Rolle. Zudem könnten New Work-Modelle wie Home-Office bald für einen Schub bei der aktiven Frauenförderung im Mittelstand sorgen.Nach jahrelangen Debatten will die Große Koalition mit einem Gesetz Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen, Frauen in die Führungsetage zu holen. Mit einer verbindlichen Quote will die Bundesregierung die Vorstandsetagen diversifizieren und so die Nachwuchsförderung von Frauen stärken. Doch was bald für große Konzerne gelten soll, wird im Mittelstand auch ohne Verpflichtungen schon durchgesetzt. Bei KMU liegt der Frauenanteil in Führungsetagen bei 16 Prozent - und ist damit fast doppelt so hoch wie bei börsennotierten Konzernen....

Den vollständigen Artikel lesen ...