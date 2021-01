Der Coronavirus hat in Deutschland ein Ende, wodurch viele Sektoren schnell wachsen werden, sagte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Mittwoch, wie Reuters berichtete. Altmaier sagte weiter, man erwarte, dass die deutsche Wirtschaft in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres wieder das Vorkrisenniveau erreichen werde. Reaktion des Marktes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...