Der Darmstädter Öko-Energieversorger hat die Mehrheit an der Viessmann-Tochter Energy Market Solutions übernommen. Zudem erwarb Entega die Aktivitäten der Sparte "Energy Project Solutions", in der Viessmann das Großprojekt-Geschäft mit Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichern gebündelte hatte. Das Geschäft mit privaten Photovoltaik-Dachanlagen und Heimspeichern bleibt indes bei Viessmann und wird weiter ausgebaut, wie der Konzern nachträglich klarstellte.Entega hat die Mehrheit an der Energy Market Solutions übernommen - bisher eine Tochtergesellschaft von Digital Energy Solutions (DES). Diese ...

