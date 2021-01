Am Abend des 10. November 2020 hatten wir den Abonnenten des Express-Service einen Trading-Tipp mit Freenet ISIN: DE000A0Z2ZZ5 zugeschickt. Die Überschrift lautete: "Freenet ist das die Kaufchance?" Wir hatten einen Einstiegskurs genannt und dafür ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, aber seither hat sich wenig getan. Der Kurs pendelt in einer Seitwärtsbewegung, aber jetzt könnte das Leiden beendet sein. Am Mittwoch gab es einen starken Kursanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...