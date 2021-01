Baden (awp) - Das Energieunternehmen Axpo hat Henriette Wendt zum Chief Operating Officer (COO) ernannt. Sie werde die neue geschaffene Funktion spätestens am 1. August 2021 antreten, teilte Axpo am Donnerstag mit. Wendt werde auch Einsitz in der Konzernleitung nehmen.Wendt stösst von Microsoft Schweiz, wo sie die Rolle ...

