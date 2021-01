Die Dänin wird spätestens am 1. August 2021 ihre neue Funktion als Chief Operating Officer (COO) antreten.Baden - Der Verwaltungsrat der Axpo Holding AG hat mit Henriette Wendt ein neues Mitglied der Konzernleitung gewählt. Die Dänin wird spätestens am 1. August 2021 ihre neue Funktion als Chief Operating Officer (COO) antreten. Als COO spielt Henriette Wendt eine wichtige Rolle in der strategischen Weiterentwicklung der Axpo Gruppe national und international. Sie wird die Steuerungsfunktionen...

