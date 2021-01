Das Beratungshaus d-fine tritt dem globalen Partnernetzwerk von Avaloq, dem Anbieter digitaler Bankenlösungen, bei und stärkt so dessen Implementierungskapazitäten.Zürich - Das Beratungshaus d-fine tritt dem globalen Partnernetzwerk von Avaloq, dem Anbieter digitaler Bankenlösungen, bei und stärkt so dessen Implementierungskapazitäten. Als offizieller Special Service Partner ist das Wirtschafts- und Technologieberatungsunternehmen d-fine ab sofort Teil der Avaloq Community. Mehr als 1.000 Fachleute in Deutschland, der Schweiz...

Den vollständigen Artikel lesen ...