- BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1425 (1355) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 490 (430) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1000 (1200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 365 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 842 (934) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 450 (305) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3300 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 630 (650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 33 (32) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES AVEVA GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4500 (4000) PENCE - JEFFERIES RAISES GRESHAM HOUSE PRICE TARGET TO 910 (800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HAYS PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 580 (510) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STHREE PRICE TARGET TO 480 (380) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PETS AT HOME TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - MORGAN STANLEY RAISES ASOS PRICE TARGET TO 5000 (3000) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES B&M PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 280 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DUNELM GROUP TARGET TO 720 (700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES JD SPORTS TARGET TO 860 (730) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES NEXT PRICE TARGET TO 5300 (3800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PETS AT HOME TARGET TO 250 (220) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1740) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 33 (32) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 320 (245) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1400 (1375) PENCE - 'NEUTRAL'



