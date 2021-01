Die italienischen Behörden haben drei Photovoltaik-Projekte in einer weiteren Ausschreibung für erneuerbare Energien bezuschlagt, deren Volumen nicht voll ausgeschöpft wurde. Das niedrigste Gebot bei der Ausschreibung lag bei 6,819 Cent pro Kilowattstunde für ein 10-Megawatt-Solarpark. Alle Gebote lagen leicht unter dem Höchstpreis von 7,00 Cent pro Kilowattstunde. Der größte Teil der zugewiesenen Kapazität ging an Windkraftanlagen.von pv magazine International Die italienische Energieagentur Gestore dei Servizi Energetici (GSE) hat in der vierten Auktion für erneuerbare Energien des Landes insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...