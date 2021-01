Die weltweite Goldnachfrage ist 2020 auf ein 11-Jahres-Tief eingebrochen, da die Coronavirus-Pandemie einen Einbruch bei den Schmuckverkäufen und den Käufen der Zentralbanken auslöste, so der World Gold Council (WGC) in seinem jüngsten Quartalsbericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Wichtige Punkte "Die globale Goldnachfrage sank im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...