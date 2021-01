Die Inflation dürfte in Deutschland in diesem Monat zum ersten Mal seit Juli wieder positiv sein, so die Analysten von TD Securities (TDS). Wichtige Zitate "Wir erwarten, dass die deutsche Inflation im Januar auf Jahresbasis 0,6% (Markt 0,5%) erreicht und damit zum ersten Mal seit der Mehrwertsteuersenkung im Juli in den positiven Bereich zurückkehrt." ...

