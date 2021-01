Die Zugabe von zweidimensionalen Titankarbiden verbessert die elektrische Leitfähigkeit in der Solarzelle, haben die Wissenschaftler herausgefunden. Im Labor erreichten sie einen Wirkungsgrad von 19 Prozent.Forscher der Nationalen Universität für Wissenschaft und Technologie NUST/MISiS in Moskau und der Universität Tor Vergata in Rom haben jetzt Perowskit-Solarzellen vorgestellt, die im Labor mit einem Wirkungsgrad von 19 Prozent im Vergleich zu Referenzzellen eine höhere Effizienz und zudem eine verbesserte stabilisierte Leistungsabgabe erreichen. Das ist ihnen gelungen, indem sie Perowskit-Zellen ...

