Die US-Warenhandelsbilanz steigt im Dezember leicht auf -82,5 Mrd. $ - US Dollar Index klammert sich an seine bescheidene Tagesgewinne. - Das internationale Handelsdefizit der Vereinigten Staaten ist im Dezember um 3 Mrd. $ auf 82,5 Mrd. $ gesunken, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des US Census Bureau hervorgeht. Weitere Details ...

Den vollständigen Artikel lesen ...