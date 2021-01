BayWa r.e. und HeidelbergCement, eines der weltweit führenden Baustoffunternehmen, haben einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement - PPA) mit einer Laufzeit von zehn Jahren für den Solarpark "Witnica" in Polen unterzeichnet. Witnica ist der größte Solarpark in Polen. Zugleich ist er der erste förderfreie, dessen Strom durch einen langjährigen Stromabnahmevertrag vermarktet wird. Baywa hofft deshalb, dass diese Zusammenarbeit den Weg für weitere PPA-Abschlüsse in der Region bereitet.Der ...

