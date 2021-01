Der Stiftungsrat von Fairtrade Max Havelaar beruft vier neue Mitglieder in sein oberstes Gremium: vier Frauen.Zürich - Der Stiftungsrat von Fairtrade Max Havelaar beruft vier neue Mitglieder in sein oberstes Gremium: vier Frauen. Sie verfügen über viel Expertise im Bereich von nachhaltigen Lieferketten. Damit rückt die Max Havelaar-Stiftung noch näher an den Schweizer Markt. Mit Vizepräsidentin Esther Oettli und Monika Uhlmann treten zwei langjährige Mitglieder aus dem strategischen Führungsgremium zurück.

