Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem schwachen Start nur noch moderat im Minus geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem schwachen Start nur noch moderat im Minus geschlossen. Vorübergehend war der Leitindex SMI gar in die Gewinnzone vorgestossen. Rückenwind kam von der Wall Street, die nach den herben Kursverlusten des Vortags wieder deutliche Gewinne zeigte. Die Konjunkturdaten aus Amerika fielen in etwa so aus wie erwartet. Die US-Wirtschaft ist im...

