"Es bräuchte eine signifikante weitere Euro-Stärke, damit sich die Kosten-Nutzen-Analyse in Richtung einer [EZB-]Zinssenkung verschiebt", sagten die Strategen von ABN Amro laut Anthony Barton von MNI. Am Mittwoch deutete das Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) Klaas Knot, ein bekannter Falke, an, dass die Zentralbank die Zinsen senken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...