Dank der wieder anziehenden Wall Street hat der EuroStoxx 50 am Donnerstag anfänglich deutliche Verluste wettgemacht und ins Plus gedreht.Paris / London - Dank der wieder anziehenden Wall Street hat der EuroStoxx 50 am Donnerstag anfänglich deutliche Verluste wettgemacht und ins Plus gedreht. Am tonangebenden US-Aktienmarkt hatte unter anderem der unerwartet deutliche Rückgang der Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für Kauflaune gesorgt. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone schloss 0,58 Prozent höher bei...

