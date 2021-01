Die S&P 500 Futures erreichen neue Tagestiefs und trotzen der Korrektur vom Vortag - Broker-Einschränkungen und US House Financial Services Committee Anhörung zu Gamestop stehen im Fokus - Novavax übermittelte positive Ergebnisse der Phase 3 Studien und China droht Taiwan mit einem Krieg - Der S&P 500 Futures fällt am frühen Freitag auf 3.755, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...