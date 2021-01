Neuseelands Finanzen waren in besserer Verfassung als erwartet, sagte die Regierung am Freitag, nachdem sie in den fünf Monaten bis zum 30. November ein operatives Defizit von 4,3 Milliarden NZ$ (3,09 Milliarden $) gemeldet hatte. Die Zahl war um 1,9 Mrd. NZ$ besser als im Halbjahresbericht des letzten Jahres prognostiziert. "Das Land befindet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...