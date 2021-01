Die GLS-Bank wird das Wertpapier exklusiv vertreiben, wobei die Summe noch aufgestockt werden kann. Das Geld will Abo Wind für die Vorfinanzierung unter anderem großer Photovoltaik-Kraftwerke in Spanien nutzen, deren Baureife in den kommenden zwei bis vier Jahren zu erwarten ist.Die Kunden der GLS Bank können ab Anfang Februar exklusiv eine nachrangige Unternehmensanleihe der Abo Wind AG zeichnen. Das Wertpapier habe eine Laufzeit von neun Jahren, teilte das Wiesbadener EPC-Unternehmen am Freitag mit. Das Volumen der Anleihe betrage 30 Millionen Euro, kann aber noch aufgestockt werden. Die Verzinsung ...

