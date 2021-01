Erinnern Sie sich noch daran, als die Tesla-Aktie als der meistgeshortete Titel an der Wall Street galt? Das war im Mai 2019, und die Papiere des E-Autobauers notierten bei 185 US-Dollar (heute splitbereinigt 37 US-Dollar). Damals war jede dritte Aktie leer verkauft, doch die Wette auf den Crash bei Tesla ging bekanntlich nicht auf. Im zweiten Halbjahr 2019 nahmen die Kurse nämlich Fahrt auf und legten stolze 125% zu. Für die Shortseller summierten sich die Verluste aus den Leerverkäufen zu diesem Zeitpunkt bereits auf 8,4 Milliarden US-Dollar, wie S3 Partners ermittelte. Doch die Rallye ging 2020 weiter, am Ende eines spektakulären Börsenjahres standen für die Papiere des E-Autokonzerns eine Performance von über 700% und, wie gerade verkündet wurde, der erste Jahresgewinn in der Konzerngeschichte zu Buche. Für die Leerverkäufer bedeutete das weitere Verluste in Höhe von 39 Milliarden US-Dollar. Sie denken, das sei viel Geld? Dann kennen Sie die Geschichte von GameStop noch nicht: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...