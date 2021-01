Ab sofort laufen erste Inhalte des TV-Streaming-Anbieters Zattoo über ein eigenes Rechenzentrum mit Server direkt in einem Windrad im Paderborner Land. Dass klimaverträgliches Streaming möglich ist, zeigt jetzt eine Kooperation von Zattoo mit dem in Paderborn ansässigen Windenergieanlagenbetreiber Westfalenwind. Durch das preisgekrönte Green IT-Projekt windCORES des Windparkbetreibers bringt der TV-Streaming-Anbieter Zattoo die Server seines Rechenzentrums direkt in einem Windrad unter. Die Betontürme, ...

