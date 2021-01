Die PCE-Kerninflation ist in den USA im Dezember stärker gestiegen als erwartet - US Dollar Index bleibt nach den Daten in der Nähe der 90,50 - Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im Dezember von 1,1% im November auf 1,3%, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Bericht des US Bureau of Economic Analysis hervorgeht. Auf ...

