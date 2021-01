Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 55,88 US-Dollar.New York - Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 55,88 US-Dollar. Das waren 35 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 11 Cent auf 52,43 Dollar. Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. "Die Ölpreise haben sich auf aktuellem Niveau offenbar eingependelt"...

Den vollständigen Artikel lesen ...