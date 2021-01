Endlich ist Bafin-Chef Felix Hufeld weg. Er hat den Wirecard-Betrug zu lange laufen lassen - trotz endloser Hinweise in Medien und von Whistleblowern. Auch bei der Justiz in Bayern ist ein Neuanfang bitter nötig. Die Staatsanwaltschaft in München erhielt zig Strafanzeigen. Es steht seit Jahren in den Zeitungen, dass Wirecard ein Schwindelladen ist. Und die ...

