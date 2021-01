Die FX-Strategen der UOB Group merkten an, dass der USD/CNH in den nächsten Wochen wahrscheinlich in der Spanne von 6,4400-6,5200 pendeln wird. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir haben gestern hervorgehoben, dass eine weitere USD-Stärke zwar nicht überraschend wäre, der starke Anstieg jedoch schon einiges vorweggenommen zu haben scheint und ein ...

