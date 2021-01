Berlin - Vor dem Impfgipfel dringt CDU-Vize Thomas Strobl auf eine Änderung der Impfreihenfolge. "Ich spreche mich dafür aus, bei der Impfstrategie nachzusteuern - zumal der Impfstoff von Astrazeneca in Deutschland nur für unter 65-Jährige verwendet werden soll", sagte Strobl den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



"Wir müssen ganz vorrangig das Krankenhauspersonal impfen, besonders in den Covid-Stationen." Es könne sein, dass die Mutante sehr schnell viele erkrankte Menschen in die Krankenhäuser bringe, fügte der baden-württembergische Innenminister hinzu. "Und wenn dann gleichzeitig die mutierten Viren bei den Beschäftigten in den Intensivstationen zuschlagen, dann haben wir ein richtig großes Problem."

