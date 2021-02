Tomra Food gab am Donnerstag ihre neue Organisation bekannt, die auf zwei Geschäftsbereiche fokussiert ist, Fresh Food (Frischlebensmittel) und Processed Food (Verarbeitete Lebensmittel). Diese Veränderung schafft eine starke Organisation, einzigartig in der Welt, die das umfangreichste Technologieportfolio, das breiteste Aufgebot an Forschungs- & Entwicklungsfähigkeiten und...

Den vollständigen Artikel lesen ...