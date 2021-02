Aktie: Merck gibt auf - Aktie testet Unterstützung

Anzeige / Werbung Das US-Pharma-Unternehmen Merck hat die Entwicklung von Corona-Impfstoffen gestoppt und angekündigt, sich auf Medikamente zur Behandlung von Covid-19-Patienten zu konzentrieren. Die Aktie bricht ein. In frühen klinischen Studien der Phase-1 hätten die beiden Vakzine eine unzureichende Immunreaktion erzeugt. Sie läge unter der ehemaliger Covid-19-Patienten und sei auch schwächer als die Ergebnisse anderer Covid-19-Impfstoffe in klinischen Studien. Wegen des Fehlschlags in der Impfstoffentwicklung werde im vierten Quartal eine Sonderbelastung vor Steuern anfallen, kündigte Merck an, ohne eine genaue Summe zu nennen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der US-Pharmakonzern war erst vergleichsweise spät ins Rennen um einen Corona-Impfstoff eingestiegen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die inzwischen zugelassenen Entwicklungen von Biontech und Pfizer sowie Moderna bereits in der Endphase. Die Europäische Union hat - im Gegensatz zum verspäteten Sanofi-Impfstoff - laut der offiziellen europäischen Impfstrategie keine Dosen beim US-Konzern Merck geordert. Die Entwicklung von zwei Medikamenten zur Behandlung von Covid-19 will das Unternehmen dagegen weiter vorantreiben. Ergebnisse aus den klinischen Studien mit den beiden Mitteln sollen noch im ersten Quartal veröffentlicht werden. Für eines der beiden Mittel namens MK-7110 hatte Merck im Dezember eine Liefervereinbarung von bis zu 356 Mio. Dollar (knapp 293 Millionen Euro) mit der US-Regierung getroffen. Sollte es zugelassen werden, könnte Merck bis Ende Juni bis zu 100.000 Dosen davon liefern. Merck-Aktie testet Unterstützung Die Aktie von Merck bewegt sich seit geraumer Zeit in einem breiten Seitwärtstrend zwischen rund 73 und 87 Dollar. Doch die Corona-Schlappe hat den Titel wieder Richtung untere Grenze marschieren lassen. Die nächste Unterstützung bei rund 77,50 Dollar wurde nun unterschritten und belastet die Aktie. Auch der MACD (Momentum) dreht deutlcih nach unten und signalisiert eine negative Dynamik in der Merck-Aktie. Ein Test der unteren Begrenzung wird immer wahrscheinlicher. Enthaltene Werte: DE0006599905,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

