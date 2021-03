Nach unserem Einstieg musste Allianz ISIN: DE0008404005 wieder abgeben und notierte das Tief am Montag bei 211,15 Euro. Nach unserer Meinung gibt es keinen Grund zur Sorge, denn die Aktie bleibt aussichtsreich. Von Ende Januar bis Anfang März konnte das Papier kräftig zulegen und befindet sich, nachdem der Ausbruch am letzten Donnerstag nicht gelungen ist, weiter in der Konsolidierungsphase. Anfang Mai ist Zahltag mit wahrscheinlich 4,6 Prozent Dividende, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...